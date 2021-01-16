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На Донбасі неможливо провести місцеві вибори у березні 2021 року, - ЦВК

Автор: Роман Тверденко

Місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року. Немає можливості забезпечити безпеку виборців.

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Про це повідомив Центрвиборчком.

У ЦВК розглянули висновки від військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також від управлінь СБУ та командування операції Об'єднаних сил.

У листах від відомств сказано, що прифронтових частинах Донецької та Луганської областей неможливо гарантувати безпеку виборців через тривалі обстрілу з боку бойовиків. Крім цього, в цих регіонах більш висока терористична загроза, ніж в інших частинах України.

Раніше повідомлялося, що місцеві вибори хочуть провести у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастянського районів Луганської області. Для цього ЦВК і просила висновки відомств щодо безпеки.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив про неможливість проведення місцевих виборів в ОРДЛО в найближчій перспективі.

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