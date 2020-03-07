В ОРДЛО мужчина насмерть подорвался на взрывном устройстве

В результате подрыва на взрывном устройстве в неподконтрольном правительству Пионерском в Луганской области погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В отчете говорится, что в неподконтрольном правительству Пионерском мужчина скончался от ранений в результате срабатывания взрывного устройства. Наблюдатели уточняли информацию о том, что 27 февраля 57-летний мужчина якобы наступил на противопехотную мину в н.п. Пионерское (неподконтрольное правительству, 19 км к востоку от Луганска).

"29 февраля сосед погибшего рассказал, что нашел раненного мужчину в его доме утром 28 февраля, после того как он позвал на помощь, и вызвал скорую помощь. Но мужчина скончался от сильного кровотечения до приезда кареты скорой помощи. 5 марта женщина, представившаяся женой погибшего, рассказала СММ по телефону, что во время инцидента она была в Луганске, а ее муж скончался 28 февраля, после того как наступил на противопехотную мину, когда был у них на даче в Пионерском", - говорится в отчете.

Отмечается, что находясь в Пионерском, наблюдатели видели, что дом мужчины расположен в конце улицы примерно в 50 м от видимых предупредительных знаках о минной опасности.

Напомним, на Донбассе в пятницу, 6 марта, боевая машина пехоты подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.