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Ордер МКС на арешт Путіна запустить процес притягнення лідерів РФ до відповідальності, - ЄС

Фото: В ЄС заявили, що ордер на арешт Путіна дасть старт процесам притягнення до відповідальності (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової поклав початок процесам притягнення лідерів Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Про це йдеться в спільній заяві Євросоюзу, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Скоєні Росією злочини не залишаться безкарними, йдеться в заяві. Для цього ЄС підтримує роботу України та міжнародної спільноти по створенню "незалежного механізму переслідування злочину агресії".

"У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової за звинуваченням у депортації українців. Тепер їх мають заарештувати при появі будь-якої країни, які ратифікували римський статут.

Однак Угорщина заявила, що не стане арештовувати Путіна, якщо той в'їде в країну.

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