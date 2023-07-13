Поїздка Путіна на саміт БРІКС під питанням через ордер Гааги та бунт Пригожина, - ЗМІ

Зокрема через побоювання повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади, а також ризик бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі, Кремль досі не може ухвалити остаточне рішення щодо участі Путіна в саміті БРІКС, який відбудеться у Південно-Африканській Республіці.

За даними видання, наразі Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку Путіна після ордера МКС. Такий хід дозволив би Росії послати сигнал опонентам на Заході, що Путін не ізольований, і показати російському суспільству, що він, як і раніше, сильний і стабільний.

Як розповіло джерело The Moscow Times, низка невдач останніх місяців змусила Путіна відчувати невпевненість і сумніви.

"У Кремлі та МЗС готують два базових сценарії участі Росії в саміті БРІКС. Перший - з Путіним. Другий - побоювання за внутрішню і зовнішню безпеку переважують. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників", - пише видання.

Участь Путіна у саміті БРІКС

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

Зустріч Путіна і Пригожина

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву. Однак, дійти він так і не встиг - у ситуацію втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і вмовив Пригожина здатись. Після ватажок "Вагнера" нібито "пішов в Білорусь".

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".

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