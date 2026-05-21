Орбану хочуть назавжди заблокувати повернення до влади в Угорщині

Прем’єр-міністр Петер Мадяр, який після квітневих виборів усунув від влади Віктора Орбана після 16 років правління, заявив, що має достатню парламентську більшість для скасування та перегляду законів, ухвалених "Фідес", зокрема й конституційних змін, із метою відновлення системи демократичних стримувань і противаг.

Згідно з проєктом поправки, оприлюдненим на сайті парламенту, особи, які раніше обіймали посаду прем’єр-міністра щонайменше вісім років, не зможуть повторно бути обрані на цю посаду. Обмеження поширюється на період після 2 травня 1990 року.

Також передбачається, що прем’єр-міністр має залишити посаду після двох термінів або восьми років перебування на посаді.

Ця поправка також відкриває шлях до розпуску Управління захисту суверенітету - органу, створеного Орбаном у 2023 році, який складав списки ЗМІ, що вважалися "загрозою" для суверенітету Угорщини.

Згідно з цим законопроектом, уряд Угорщини також поверне права засновників так званих фондів управління активами суспільного інтересу, які утримують майже два десятки університетів, і уряд може розпустити ці фонди.

У такому разі державні активи вартістю сотні мільярдів форинтів, передані цим фондам урядом Орбана, повернуться до держави.