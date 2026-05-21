Орбану хотят навсегда заблокировать возвращение к власти в Венгрии

Премьер-министр Петер Мадьяр, который после апрельских выборов отстранил от власти Виктора Орбана после 16 лет правления, заявил, что имеет достаточное парламентское большинство для отмены и пересмотра законов, принятых "Фидес", в том числе и конституционных изменений, с целью восстановления системы демократических сдержек и противовесов.

Согласно проекту поправки, обнародованному на сайте парламента, лица, ранее занимавшие должность премьер-министра не менее восьми лет, не смогут повторно быть избраны на эту должность. Ограничение распространяется на период после 2 мая 1990 года.

Также предполагается, что премьер-министр должен покинуть пост после двух сроков или восьми лет пребывания в должности.

Эта поправка также открывает путь к роспуску Управления защиты суверенитета - органа, созданного Орбаном в 2023 году, который составлял списки СМИ, которые считались "угрозой" для суверенитета Венгрии.

Согласно этому законопроекту, правительство Венгрии также вернет права учредителей так называемых фондов управления активами общественного интереса, которые содержат почти два десятка университетов, и правительство может распустить эти фонды.

В таком случае государственные активы стоимостью сотни миллиардов форинтов, переданные этим фондам правительством Орбана, вернутся к государству.