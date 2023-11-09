У Орбана захотіли запропонувати Україні привілейоване партнерство замість вступу до ЄС

Він додав, що Угорщина солідарна з Україною, якій вона також надає значну фінансову та гуманітарну підтримку.

Однак, за його словами, це не змінює того факту, що Україна нібито не виконала умов, необхідних для початку переговорів, і не наблизилася до них останнім часом.

Україні потрібно запропонувати привілейоване партнерство

За словами Гуляша, наразі варто запропонувати Україні привілейоване партнерство, але нібито немає ні способу, ні можливості почати переговори про вступ країни до ЄС.

Що таке привілейоване партнерство і що воно дасть Україні він не пояснив. Гуляш як приклад навів рішення, які, на його думку, негативно впливають на угорців, які проживають там, а також ситуацію з корупцією в Україні.

"Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою", - сказав глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Угорщина регулярно намагається критикувати Україну і блокує ухвалення важливих рішень.

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе нескінченно блокувати вступ України до ЄС. Єврокомісар з питань бюджету і адміністрування Йоганнес Ган зазначає, що Єврокомісії є механізм прийняття необхідних рішень і без Угорщини.

Віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Угорщина може блокувати переговори про вступ України до Європейського союзу. Проте Україна вже підготувалася до можливих заперечень Будапешту.

Вчора міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина вважає, що Україна не може стати членом Європейського союзу до завершення війни з Росією. Це нібито "привнесе війну до блоку".