RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Орбана захотели предложить Украине привилегированное партнерство вместо вступления в ЕС

Фото: Гергели Гуляш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Венгрии считают, что сейчас нет способа и возможности начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, поэтому Киеву стоит предложить привилегированное партнерство.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Он добавил, что Венгрия солидарна с Украиной, которой она также оказывает значительную финансовую и гуманитарную поддержку. 

Однако, по его словам, это не меняет того факта, что Украина якобы не выполнила условий, необходимых для начала переговоров, и не приблизилась к ним в последнее время.

Украине нужно предложить привилегированное партнерство

По словам Гуляша, сейчас стоит предложить Украине привилегированное партнерство, но якобы нет ни способа, ни возможности начать переговоры о вступлении страны в ЕС.

Что такое привилегированное партнерство и что оно даст Украине он не объяснил. Гуляш в качестве примера привел решения, которые, по его мнению, негативно влияют на венгров, проживающих там, а также ситуацию с коррупцией в Украине.

"Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением", - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Венгрия регулярно пытается критиковать Украину и блокирует принятие важных решений.

В Украине и в Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Венгрия может блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Однако Украина уже подготовилась к возможным возражениям Будапешта.

Вчера министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает, что Украина не может стать членом Европейского союза до завершения войны с Россией. Это якобы "привнесет войну в блок".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюз