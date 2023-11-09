У Орбана захотели предложить Украине привилегированное партнерство вместо вступления в ЕС

Он добавил, что Венгрия солидарна с Украиной, которой она также оказывает значительную финансовую и гуманитарную поддержку.

Однако, по его словам, это не меняет того факта, что Украина якобы не выполнила условий, необходимых для начала переговоров, и не приблизилась к ним в последнее время.

Украине нужно предложить привилегированное партнерство

По словам Гуляша, сейчас стоит предложить Украине привилегированное партнерство, но якобы нет ни способа, ни возможности начать переговоры о вступлении страны в ЕС.

Что такое привилегированное партнерство и что оно даст Украине он не объяснил. Гуляш в качестве примера привел решения, которые, по его мнению, негативно влияют на венгров, проживающих там, а также ситуацию с коррупцией в Украине.

"Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы огромной ошибкой и заблуждением", - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Венгрия регулярно пытается критиковать Украину и блокирует принятие важных решений.

В Украине и в Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Венгрия может блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Однако Украина уже подготовилась к возможным возражениям Будапешта.

Вчера министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает, что Украина не может стать членом Европейского союза до завершения войны с Россией. Это якобы "привнесет войну в блок".