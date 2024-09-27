У Орбана сумніваються, що Угорщина б чинила опір у разі вторгення РФ

Влада Угорщини навряд чи б вирішила відповісти на військову агресію з боку Російської Федерації спротивом. Будапешт вважає опір вторгенню, як це зробила Україна - "безвідповідальним".

Про це заявив головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами представника Офісу глави уряду Угорщини, який допомагає розробляти зовнішню політику прем’єр-міністра, країна "скоріш за все" не захищалася б від російського вторгнення.

У подкасті тижневика Mandiner Балаж Орбан заявив, що Угорщина порадила б президенту України Володимиру Зеленському відмовитися від збройного опору в 2022 році, начебто щоб зменшити кількість жертв.

"Ми б, швидше за все, не зробили того, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально", - сказав помічник угорського прем'єра.

Як заявив Балаж Орбан, український президент вступив в оборонну війну, і "ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено".

В Угорщині розкритикували слова радника Орбана

Так, слова помічника глави уряду Угорщини, яка є членом Північно-атлантичного альянсу, із фактичною пропозицією для України капітулювати з першого дня широкомасштабної агресії викликали критику з боку угорської опозиції.

Лідер опозиції Петер Мадьяр закликав політичного директора уряду піти у відставку, заявивши, що його коментарі "розтоптали основу конституції та незалежності Угорщини".

Додамо, раніше повідомлялося, що повені в Угорщині призвели до суперечок між прем'єром країни Віктором Орбаном та опозицією.

Що передувало

Нагадаємо, влада Угорщини неодноразово наполягала на скасуванні санкцій Заходу проти РФ, та закликала ЄС припинити надавати України зброю в рамках оборонної допомоги. Орбан також відзначався прокремлівською риторикою, говорячи про війну Росії з Україною.

Зауважимо також, що скандальна заява представника Офісу угорського прем'єра щодо начебто доцільності капітуляції пролунала через кілька тижнів після повідомлення в ЗМІ, що Віктор Орбан готує "ефективну появу" для своєї "миротворчої місії" щодо України.

Так, раніше повідомлялося, що на початку липня прем'єр Угорщини Орбан здійснив візит до Києва, де провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч стала першою за 12 років. А вже 5 липня Орбан відправився до Москви, де обговорював питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

Більш детально про візит Орбана до Москви, його мету та реакцію європейських лідерів можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.