Орбана просять арештувати через незаконне ув'язнення інкасаторів Ощадбанку - ЗМІ

Суть звинувачень

Правозахисник обґрунтовує свою вимогу на матеріалах, які раніше оприлюднило видання 444.hu. Згідно з ними, у справі про так званий "золотий конвой" слідчим необхідно перевірити кримінальну відповідальність високопосадовців.

Адвокат інкримінує фігурантам сім епізодів незаконного позбавлення волі, скоєного з низьких спонукань, та катування.

Головне питання розслідування, на думку захисту, полягає в тому, чи було затримання українських інкасаторів законним, чи це було політично вмотивованим рішенням, спрямованим на реалізацію державних інтересів.

У разі підтвердження того, що рішення про позбавлення волі ухвалювалися на політичному рівні поза межами процесуального законодавства, такі дії підпадають під статтю про незаконне ув'язнення.

Адвокат також зазначає, що для цих осіб існує ризик впливу на хід розслідування, що робить їхнє затримання та подальший арешт обґрунтованими заходами.

Реакція правоохоронних органів

Генеральна прокуратура Угорщини офіційно не підтвердила і не спростувала достовірність документів, на які посилається захист. У відомстві наголосили, що в справі триває розслідування, і будь-які спекуляції щодо потенційних підозрюваних лише шкодять процесу доказування.

Водночас головний прокурор країни Габор Балінт Надь заявив, що з професійної точки зору обґрунтована підозра щодо певних посадових осіб могла бути сформульована вже давно.