Орбана просят арестовать из-за незаконного заключения инкассаторов Ощадбанка - СМИ

Адвокат украинских инкассаторов требует ареста экс-премьера Виктора Орбана и ряда бывших чиновников Венгрии по делу о незаконном задержании украинских граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.
Суть обвинений
Правозащитник обосновывает свое требование на материалах, ранее обнародованных изданием 444.hu. Согласно им, по делу о так называемом "золотом конвое" следователям необходимо проверить уголовную ответственность высокопоставленных должностных лиц.
Адвокат инкриминирует фигурантам семь эпизодов незаконного лишения свободы, совершаемого из низких побуждений, и пыток.
Главный вопрос расследования, по мнению защиты, состоит в том, было ли задержание украинских инкассаторов законным или было политически мотивированным решением, направленным на реализацию государственных интересов.
В случае подтверждения того, что решения о лишении свободы принимались на политическом уровне вне процессуального законодательства, такие действия подпадают под статью о незаконном заключении.
Адвокат также отмечает, что для этих лиц существует риск влияния на ход расследования, что делает их задержание и последующий арест обоснованными мерами.
Реакция правоохранительных органов
Генеральная прокуратура Венгрии официально не подтвердила и не опровергла достоверность документов, на которые ссылается защита. В ведомстве подчеркнули, что по делу продолжается расследование, и любые спекуляции в отношении потенциальных подозреваемых только вредят процессу доказывания.
В то же время, главный прокурор страны Габор Балинт Надь заявил, что с профессиональной точки зрения обоснованное подозрение относительно определенных должностных лиц могло быть сформулировано уже давно.
Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля Ощадбанка были незаконно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты и 9 кг золота общей стоимостью 40 млн долларов и 35 млн евро.
Тогдашнее правительство Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент принял закон об аресте активов, который Киев расценил как "кража".
После дипломатического давления 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула восторженные ценности.