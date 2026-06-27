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Орбана просят арестовать из-за незаконного заключения инкассаторов Ощадбанка - СМИ

04:51 27.06.2026 Сб
2 мин
Защита инкриминирует фигурантам пытки и незаконное заключение украинцев
aimg Екатерина Коваль
Фото: экс-премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Адвокат украинских инкассаторов требует ареста экс-премьера Виктора Орбана и ряда бывших чиновников Венгрии по делу о незаконном задержании украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.

Суть обвинений

Правозащитник обосновывает свое требование на материалах, ранее обнародованных изданием 444.hu. Согласно им, по делу о так называемом "золотом конвое" следователям необходимо проверить уголовную ответственность высокопоставленных должностных лиц.

Адвокат инкриминирует фигурантам семь эпизодов незаконного лишения свободы, совершаемого из низких побуждений, и пыток.

Главный вопрос расследования, по мнению защиты, состоит в том, было ли задержание украинских инкассаторов законным или было политически мотивированным решением, направленным на реализацию государственных интересов.

В случае подтверждения того, что решения о лишении свободы принимались на политическом уровне вне процессуального законодательства, такие действия подпадают под статью о незаконном заключении.

Адвокат также отмечает, что для этих лиц существует риск влияния на ход расследования, что делает их задержание и последующий арест обоснованными мерами.

Реакция правоохранительных органов

Генеральная прокуратура Венгрии официально не подтвердила и не опровергла достоверность документов, на которые ссылается защита. В ведомстве подчеркнули, что по делу продолжается расследование, и любые спекуляции в отношении потенциальных подозреваемых только вредят процессу доказывания.

В то же время, главный прокурор страны Габор Балинт Надь заявил, что с профессиональной точки зрения обоснованное подозрение относительно определенных должностных лиц могло быть сформулировано уже давно.

Напомним, 6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля Ощадбанка были незаконно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты и 9 кг золота общей стоимостью 40 млн долларов и 35 млн евро.

Тогдашнее правительство Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент принял закон об аресте активов, который Киев расценил как "кража".

После дипломатического давления 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула восторженные ценности.

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