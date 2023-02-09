У Орбана після зустрічі з Зеленським заявили, що Угорщина належить до "табору миру"

Сьогодні, 9 лютого, після зустрічі у Брюсселі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана угорський держсекретар з міжнародних зв’язків Золтан Ковач заявив, що Будапешт належить до "табору миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, ще в квітні 2022 року Орбан назвав Зеленського одним із "опонентів", яких йому довелося подолати під час своєї кампанії, щоб забезпечити свій четвертий термін поспіль на посаді лідера Угорщини.

Крім того, за майже рік війни РФ проти України Будапешт не надав жодної військової допомоги, а також виступав проти передачі зброї іншими країнами.

У грудні 2022 року Угорщина спочатку заблокувала пакет допомоги Україні на 19 мільярдів доларів, але пізніше відмовилася від свого заперечення в обмін на фінансування від Європейського Союзу.

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