У Орбана после встречи с Зеленским заявили, что Венгрия принадлежит к "лагерю мира"

Сегодня, 9 февраля, после встречи в Брюсселе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана венгерский госсекретарь по международным связям Золтан Ковач заявил, что Будапешт принадлежит "лагерю мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, еще в апреле 2022 года Орбан назвал Зеленского одним из "оппонентов", которых ему пришлось преодолеть во время своей кампании, чтобы обеспечить свой четвертый срок подряд в должности лидера Венгрии.

Кроме того, почти за год войны РФ против Украины Будапешт не оказал ни одной военной помощи, а также выступал против передачи оружия другим странам.

В декабре 2022 года Венгрия сначала заблокировала пакет помощи Украине на 19 миллиардов долларов, но позже отказалась от своего возражения в обмен на финансирование Европейского Союза.

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