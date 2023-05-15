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"Ніхто не змушує угорців бути тут". У Чехії відповіли на заяву Орбана про Гітлера та ЄС

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Понеділок 15 травня 2023 15:38
"Ніхто не змушує угорців бути тут". У Чехії відповіли на заяву Орбана про Гітлера та ЄС Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чехії розкритикували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який порівняв євроінтеграцію з ідеями Адольфа Гітлера щодо європейської єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Візантійці, Карл Великий, Бісмарк, Наполеон і Гітлер - всі вони, нехай і в рамках різних принципів, мріяли про європейську єдність, і згодом зверталися до ідеї "ще тіснішого союзу", - заявив Орбан.

На заяву вже відреагували у Чехії.

"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають дискомфорт", - заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Окрім того, чеська єврокомісарка Вера Юрова зазначила, що репутація Угорщини страждає з кожною такою заявою. Вона також додала, що має давні сумніви з приводу демократичності Угорщини.

Проте Юрова заявила, що попри риторику Орбана, деякі угорські дипломати все ще відкриті до можливого компромісу з питань, які вимагають одностайного голосування на рівні ЄС, як санкції.

Зазначимо, що це не перша обурлива заява прем'єра. РБК-Україна повідомляло, що Орбан раніше заявляв, що Україна не здатна фінансувати себе, і назвав державу "неіснуючою" у фінансовому сенсі.

Прем'єр Угорщини також казав, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже нібито досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

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