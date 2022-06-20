У Орбана эмбарго на российский газ назвали "выстрелом в легкие" для ЕС

В Венгрии считают, что эмбарго на российский газ означало бы "выстрел в легкие" для Европы. Страны Европы не смогут должным образом заменить импорт российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Александры Сенткирайи в понедельник, 20 июня, передает Daily News Hungary.
"Если первоначальное предложение о введении нефтяного эмбарго было бы равносильно тому, что Европа выстрелила себе в ногу, то газовое эмбарго было бы практически равносильно выстрелу в легкие", - сказала она.
Она не исключила "ожесточенной битвы" с Брюсселем, когда дело дойдет до вопроса о санкциях.
По ее словам, как государство-член Европейского Союза Венгрия заинтересована в согласовании совместной европейской позиции, но это не может отменять цель правительства представлять венгерский народ. Сенткирайи уточнила, что если предложенные ЕС санкции не принесут пользы венграм, правительство даст понять об этом.
Как сообщалось, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против России.
Напомним, 31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России с частичным эмбарго на нефть, отключением "Сбербанка" от SWIFT, запретом трех пропагандистских телеканалов, а также санкциями в отношении еще 80 физических лиц.
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