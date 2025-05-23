Орбан звинуватив Україну у шпигунстві і накинувся на угорських опозиціонерів

Як стверджує прем'єр-міністр, в Угорщині ведеться активна шпигунська діяльність. За його словами, кожна країна це робить, але "є нормальний рівень цього, а українська активність в Угорщині сильно зросла".

Орбан заявив, що Україна нібито проводить дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими. Він запевняє, що Угорщина не має до цього жодного стосунку.

Орбан вважає, що в Угорщині діє провоєнна проукраїнська пропагандистська мережа. І як він стверджує, опозиційні партії Угорщини "мають глибокі зв'язки з українською спецслужбою".

"Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати", - сказав він.

Угорський прем'єр також заявив, що нібито бачив відео, де українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.