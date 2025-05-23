Орбан обвинил Украину в шпионаже и набросился на венгерских оппозиционеров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об активизации шпионской деятельности Украины. Он также обвинил венгерскую оппозицию в "связях с Украиной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана, которого цитирует 24.hu.
Как утверждает премьер-министр, в Венгрии ведется активная шпионская деятельность. По его словам, каждая страна это делает, но "есть нормальный уровень этого, а украинская активность в Венгрии сильно возросла".
Орбан заявил, что Украина якобы проводит дезинформационную кампанию, в рамках которой арестовывают шпионов, которых считают венгерскими. Он уверяет, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения.
Орбан считает, что в Венгрии действует провоенная проукраинская пропагандистская сеть. И как он утверждает, оппозиционные партии Венгрии "имеют глубокие связи с украинской спецслужбой".
"Венгерские оппозиционные партии имеют связи с Украиной, это проблема, которую все еще нужно решать", - сказал он.
Венгерский премьер также заявил, что якобы видел видео, где украинские агенты предоставляют услуги и организуют визиты для венгерских оппозиционных партий.
Напомним, в мае СБУ сообщила, что разоблачила на Закарпатье шпионскую сеть военной разведки Венгрии. В сеть входили бывший украинский военный и бывшая военнослужащая.
Задачей шпионов был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне, а также изучение настроений местных жителей, в частности, при сценарии, если на территорию региона зайдут венгерские войска.
В Венгрии обвинили Украину в пропаганде, а позже выслали двух украинских дипломатов.
Также в центре Будапешта жестко задержали бывшего украинского дипломата по подозрению в якобы шпионаже. В МИД Украины назвали произошедшее "охотой на ведьм" и призвали власти Венгрии прекратить антиукраинскую истерию.
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