Орбан звинуватив Україну в атаці на угорську армію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на начебто безпрецедентну операцію українських спецслужб проти його країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.

У розміщеному відео, угорський прем'єр зазначив, що у вівторок, 13 травня, відбулося засідання Ради оборони, яке він скликав через безпрецедентну атаку спецслужб на його країну в останні дні.

За словами Орбана, Україна начебто розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб не допустити проведення референдуму щодо членства в ЄС.

Під час засідання також з'ясувалося, що українці відновили контакти з Угорщиною для проведення операції та за допомогою угорської сторони начебто скоїли напад на угорські Сили оборони.

"Угорська опозиційна партія взяла активну участь в операції українських спецслужб. Такого ще ніколи не траплялося на нашій пам'яті. Слід очікувати подальших дій спецслужб до завершення соціологічного опитування. Угорські спецслужби до них готові", - сказав Орбан.

Він також додав, що в країні буде проведено референдум, "оскільки ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати через голови угорців".