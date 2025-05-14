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Орбан звинуватив Україну в атаці на угорську армію

Будапешт, Середа 14 травня 2025 01:40
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Орбан звинуватив Україну в атаці на угорську армію Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на начебто безпрецедентну операцію українських спецслужб проти його країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави уряду в Facebook.

У розміщеному відео, угорський прем'єр зазначив, що у вівторок, 13 травня, відбулося засідання Ради оборони, яке він скликав через безпрецедентну атаку спецслужб на його країну в останні дні.

За словами Орбана, Україна начебто розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб не допустити проведення референдуму щодо членства в ЄС.

Під час засідання також з'ясувалося, що українці відновили контакти з Угорщиною для проведення операції та за допомогою угорської сторони начебто скоїли напад на угорські Сили оборони.

"Угорська опозиційна партія взяла активну участь в операції українських спецслужб. Такого ще ніколи не траплялося на нашій пам'яті. Слід очікувати подальших дій спецслужб до завершення соціологічного опитування. Угорські спецслужби до них готові", - сказав Орбан.

Він також додав, що в країні буде проведено референдум, "оскільки ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати через голови угорців".

Референдум в Угорщині

У березні Віктор Орбан анонсував проведення в Угорщині референдуму щодо вступу України до Європейського Союзу.

Хоча голосування є добровільним та не матиме юридичної сили, Будапешт може використати його результати для зміцнення політичної позиції у контактах з Брюсселем.

Глава уряду також активно переконує своє населення, що вступ України до ЄС "зруйнує економіку Угорщини".

Тим часом соцопитування продемонструвало, що більше половини угорців підтримують членство України в ЄС.

За даними ЗМІ, в Брюсселі шукають спосіб обійти блокування Будапештом переговорів про вступ України до ЄС.

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