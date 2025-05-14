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Орбан обвинил Украину в атаке на венгерскую армию

Будапешт, Среда 14 мая 2025 01:40
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Орбан обвинил Украину в атаке на венгерскую армию Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на якобы беспрецедентную операцию украинских спецслужб против его страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы правительства в Facebook.

В размещенном видео, венгерский премьер отметил, что во вторник, 13 мая, состоялось заседание Совета обороны, которое он созвал из-за беспрецедентной атаки спецслужб на его страну за последние дни.

По словам Орбана, Украина якобы развернула целенаправленную кампанию клеветы против Венгрии, чтобы не допустить проведения референдума касательно членства в ЕС.

В ходе заседания также выяснилось, что украинцы возобновили контакты с Венгрией для проведения операции и с помощью венгерской стороны якобы осуществили нападение на венгерские Силы обороны.

"Венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб. Такого еще никогда не случалось на нашей памяти. Следует ожидать дальнейших действий спецслужб до завершения социологического опроса. Венгерские спецслужбы к ним готовы", - сказал Орбан.

Он также добавил, что в стране будет проведен референдум, "поскольку ни Брюссель, ни Киев не могут решать через головы венгров".

Референдум в Венгрии

В марте Виктор Орбан анонсировал проведение в Венгрии референдума о вступлении Украины в Европейский Союз.

Хотя голосование является добровольным и не будет иметь юридической силы, Будапешт может использовать его результаты для укрепления политической позиции в контактах с Брюсселем.

Глава правительства также активно убеждает свое население, что вступление Украины в ЕС "разрушит экономику Венгрии".

Тем временм соцопрос продемонстрировал, что более половины венгров поддерживают членство Украины в ЕС.

По данным СМИ, в Брюсселе ищут способ обойти блокирование Будапештом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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