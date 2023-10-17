Орбан зустрівся з Путіним у Пекіні та підтвердив небажання протистояти Москві

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що намагається "врятувати все, що можна" з двосторонніх контактів, і зацікавлена у продовженні економічної співпраці, "поки що це можливо".

Орбан і Путін зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де Путін зупинився перед початком міжнародного форуму з китайської ініціативи "Пояс і шлях".

"Незважаючи на те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не викликати задоволення, що з багатьма країнами Європи у нас відносини зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн - Угорщина", – сказав Путін.

Відносини Орбана та Путіна

Угорщина виступала проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України для відсічі агресії Москви і отримує більшу частину сирої нафти та газу з Росії.

Угорщина розвиває тісніші зв'язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається як ключовий потенційний противник рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом, що вимагатиме одностайної підтримки 27 членів блоку.

У спробі схвалити Будапешт на подальшу допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство, Брюссель розглядає можливість розблокувати мільярди євро для Угорщини, які були заморожені через проблеми з верховенством закону.

Останній раз Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року на багатогодинній зустрічі в Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.