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Орбан встретился с Путиным в Пекине и подтвердил нежелание противостоять Москве

Фото: Орбан встретился с Путиным в Пекине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент России Владимир Путин и его ближайший союзник среди лидеров Европейского Союза, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что пытается "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".

Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где остановился Путин перед началом международного форума по китайской инициативе "Пояс и путь".

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия", - сказал Путин.

Отношения Орбана и Путина

Венгрия выступала против многих инициатив ЕС по поддержке Украины для отпора агрессии Москвы и получает большую часть сырой нефти и газа из России.

Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Киевом, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.

В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона.

Последний раз Путин и Орбан разговаривали лицом к лицу 1 февраля 2022 года на многочасовой встрече в Москве, ровно за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Венгрия