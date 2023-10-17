Орбан встретился с Путиным в Пекине и подтвердил нежелание противостоять Москве

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что пытается "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".

Орбан и Путин встретились в правительственном гостевом доме, где остановился Путин перед началом международного форума по китайской инициативе "Пояс и путь".

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее, не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия", - сказал Путин.

Отношения Орбана и Путина

Венгрия выступала против многих инициатив ЕС по поддержке Украины для отпора агрессии Москвы и получает большую часть сырой нефти и газа из России.

Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Киевом, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.

В попытке добиться одобрения Будапешта на дальнейшую помощь Украине, включая начало переговоров о членстве, Брюссель рассматривает возможность разблокировать миллиарды евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона.

Последний раз Путин и Орбан разговаривали лицом к лицу 1 февраля 2022 года на многочасовой встрече в Москве, ровно за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.