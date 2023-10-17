Угорщина домовляється з ЄС про розблокування мільярдів євро: як це вплине на Україну

Угорщина має намір завершити переговори про фінансування з Європейським Союзом до кінця листопада, щоб розблокувати фінансування на мільярди євро, призупинене через побоювання демократичних стандартів.

Про це заявив головний переговорник Угорщини Тібор Наврачич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопосадовці ЄС заявили цього місяця, що Брюссель розглядає можливість надання Угорщині мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону, оскільки він намагається отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство Києва.

Чиновники ЄС повідомили агентству Reuters, що закони, ухвалені Угорщиною цього літа для підвищення незалежності судової системи, наблизили угоду щодо розморожування частини приблизно 22 млрд євро допомоги економічному розвитку.

Наврачич повідомив, що Будапешт відповів на питання Європейської комісії з приводу реалізації, додавши, що у четвер він вирушить до Брюсселя для переговорів із офіційними особами ЄС.

"Наша мета полягає в тому, щоб найближчим часом завершити переговори щодо процедури висунення умов. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити їх до кінця листопада", - сказав Наврачич.

Він додав, що тоді Угорщина зможе швидко запустити проекти, що підтримуються ЄС та фінансуються із програми фінансування ЄС на 2021-2027 роки.

Ці кошти дадуть такий необхідний імпульс економіці Угорщини, яка щосили намагається оговтатися від найтривалішої рецесії, найвищої інфляції в ЄС та різкого падіння споживання.

Суперечка навколо фондів також чинила тиск на угорський форинт, а центральний банк тримає ставу на рівні 13%, що, як і раніше, залишається найвищим орієнтиром у ЄС.

Особлива позиція Будапешта

Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт із травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

НАЗК у жовтні вирішила виключити угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на розблокування восьмого траншу Євросоюзу військовою допомогою у розмірі 500 млн євро.