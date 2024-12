Орбан зустрівся із Трампом: що відомо

Окрім цього, там були Ілон Маск, якого Трамп планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

"США сьогодні. Майбутнє почалося", - повідомив Орбан вчора, 9 грудня, у соціальній мережі Х.

Він також додав, що день у Мар-а-Лаго пройшов у компанії Трампа, Маска і Волца, однак деталей обговорень не розкрив.

Важливо зазначити, що Трамп досі не написав нічого про зустріч з угорським прем'єром.

USA today. The future has begun!

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq