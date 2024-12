Орбан встретился с Трампом: что известно

Кроме того, там были Илон Маск, которого Трамп планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

"США сегодня. Будущее началось", – сообщил Орбан вчера, 9 декабря, в социальной сети Х.

Он также добавил, что день в Мар-а-Лаго прошел в компании Трампа, Маска и Волца, однако подробности обсуждений не раскрыл.

Важно отметить, что Трамп до сих пор не написал ничего о встрече с венгерским премьером.

USA today. The future has begun!

An afternoon in Mar-a-Lago with @realDonaldTrump, @elonmusk and @michaelgwaltz. pic.twitter.com/xYs5q8fqGq