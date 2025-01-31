Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через транзит газу

Як пише видання, Орбан пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти Росії, коли через шість місяців настане термін їх продовження. За його словами, це станеться, якщо Україна не відновить транзит російського газу до того часу.

Водночас Орбан заявив, що цього тижня Угорщина отримала гарантії від виконавчої влади ЄС щодо відновлення транзиту через Україну. Це спонукало його уряд відступити від своєї позиції щодо продовження санкцій проти Москви, які вимагають згоди всіх 27 країн-членів блоку.

"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й скасуємо їх", - сказав Орбан.

Продовження санкцій ЄС проти Росії

Найближчим часом посли ЄС проведуть засідання щодо автоматичного продовження санкцій проти Росії. Раніше такі рішення ухвалювали одноголосно без проблем, але цього разу існує ризик блокування з боку Угорщини.

Цей ризик виник на тлі того, що з 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Проти цього виступили Угорщина та Словаччина, які отримують газ з Росії.

Вони закликали ЄС вплинути на рішення України, а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити експорт електроенергії Україні і зменшити допомогу українським біженцям.