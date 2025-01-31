Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции против России из-за транзита газа

Как пишет издание, Орбан пригрозил наложить вето на санкции ЕС против России, когда через шесть месяцев наступит срок их продления. По его словам, это произойдет, если Украина не возобновит транзит российского газа к тому времени.

В то же время Орбан заявил, что на этой неделе Венгрия получила гарантии от исполнительной власти ЕС по восстановлению транзита через Украину. Это побудило его правительство отступить от своей позиции относительно продолжения санкций против Москвы, которые требуют согласия всех 27 стран-членов блока.

"Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим прекратить санкции, но и отменим их", - сказал Орбан.

Продление санкций ЕС против России

В ближайшее время послы ЕС проведут заседание по автоматическому продлению санкций против России. Ранее такие решения принимали единогласно без проблем, но на этот раз существует риск блокировки со стороны Венгрии.

Этот риск возник на фоне того, что с 1 января этого года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Против этого выступили Венгрия и Словакия, которые получают газ из России.

Они призвали ЕС повлиять на решение Украины, а премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.