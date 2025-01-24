Орбан цинічно висунув умови Україні для продовження санкцій ЄС проти Росії
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виставив Україні умови для продовження санкцій ЄС проти Росії. Йдеться про вимогу продовжити транзит російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана, якого цитує Bloomberg та 24.hu.
Орбан заявив, що Угорщина нібито не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік. Це, за його словами, дозволяє зараз допомагати Словаччині.
Проте він поскаржився, що дії України нібито спровокували дорожчання бензину в Угорщині. На думку Орбана, санкції ЄС проти Росії коштували Угорщині 19 млрд євро.
"Я натиснув на ручне гальмо та попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати", - заявив угорський прем'єр.
Орбан заявив, що Україна повинна відновити транзит російського газу та гарантувати, що не припинить транзит нафти.
"Якщо хочете допомоги, тоді відкрийте газовий маршрут знову", - сказав він.
Глава уряду Угорщини розкритикував Європейський Союз за те, що Брюссель нібито більше підтримує Україну, ніж країни Центральної Європи, які є членами ЄС.
Суперечки України та Угорщини
Нагадаємо, що Угорщина виступає проти вступу України в ЄС та НАТО, а також часто блокує європейські санкції проти Росії.
Ситуація загострилася, коли Україна заявила про своє рішення не продовжувати транзит російського газу. Проти цього виступили Угорщина та Словаччина, які отримують газ з Росії.
Вони закликали ЄС вплинути на рішення України, а прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити експорт електроенергії Україні і зменшити допомогу українським біженцям.
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