Орбан заявив, що накладе вето на план ЄС надати Україні 18 млрд євро

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Україні потрібна допомога, але наголосив, що заблокує план ЄС щодо спільного запозичення для фінансування цього пакету.

"Питання в тому, як допомогти Україні. В одній із пропозицій йдеться про те, що ми повинні використовувати бюджети країн-членів ЄС, щоб разом брати нові кредити і ці гроші давати Україні. Ми не за це, тому що ми не хочемо, щоб Європейський Союз став спільнотою держав-боржників замість спільноти держав-членів, які співпрацюють", - сказав він.

Так, угорський прем'єр запропонував, щоб кожна з 27 країн-членів ЄС надавала Україні допомогу з власного бюджету через двосторонні угоди.

"Іншого плану ми не приймемо, ми на нього не погодимося, а без нас він не здійсниться", - сказав він.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив голову МЗС України Дмитра Кулебу, що питання надання ЄС допомоги Україні на 18 млрд євро буде вирішене позитивно.

Раніше Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

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