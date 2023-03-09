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Орбан заявив, що може переглянути відносини Угорщини з Росією

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна може переглянути свої відносини з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву на економічному форумі в Будапешті, пише Bloomberg.

За його словами, Угорщині вигідно підтримувати відносини з Російською Федерацією, бо його країна має енергетичну залежність. Однак відносини Європи й РФ не будуть налагоджені у найближчі роки. Щобільше, він впевнений, що вони можуть взагалі не відновитись.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко від реальності. Ось чому зовнішній і економічній політиці Угорщини слід добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років", - сказав Орбан.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія тимчасово припинила дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів через "порушення домовленостей".

Також нещодавно Орбан заявив про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.

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Російська ФедераціяУгорщинаВиктор Орбан