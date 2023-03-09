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Орбан заявил, что может пересмотреть отношения Венгрии с Россией

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может пересмотреть свои отношения с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление на экономическом форуме в Будапеште, пишет Bloomberg.

По его словам, Венгрии выгодно поддерживать отношения с Российской Федерацией, потому что у его страны энергетическая зависимость. Однако отношения Европы и РФ не будут налажены в ближайшие годы. Более того, он уверен, что они могут вообще не восстановиться.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это вдали от реальности. Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - сказал он. Орбан.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Россия временно прекратила действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов из-за "нарушения договоренностей".

Также недавно Орбан заявил о поддержке так называемого "мирного плана" Китая по поводу войны в Украине, вопреки позиции западных лидеров.

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Российская ФедерацияВенгрияВиктор Орбан