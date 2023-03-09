Орбан заявил, что может пересмотреть отношения Венгрии с Россией

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление на экономическом форуме в Будапеште, пишет Bloomberg .

По его словам, Венгрии выгодно поддерживать отношения с Российской Федерацией, потому что у его страны энергетическая зависимость. Однако отношения Европы и РФ не будут налажены в ближайшие годы. Более того, он уверен, что они могут вообще не восстановиться.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это вдали от реальности. Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - сказал он. Орбан.