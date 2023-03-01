ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан підтримав "мирний план" Китаю щодо України

Новость на русском →
Угорщина, Середа 01 березня 2023 20:20
Орбан підтримав "мирний план" Китаю щодо України Фото: прем´єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (fasebook orban viktor)
Автор: Олена Черкасець

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує "мирний план" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу угорського уряду.

Попри те, що у запропонованому Пекіном документі не згадується про необхідність виведення російських військ з України, Орбан вважає його важливим.

"Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його", - заявив угорський лідер.

За його словами, "уся Європа крок за кроком скочується до війни", передаючи Україні танки. Такими темпами, як стверджує Орбан, можуть знайтися і ті, "хто захоче ввести війська в Україну".

Орбан хоче, аби Угорщина залишалася осторонь війни.

"Угорщина робить по-іншому: не постачає зброю Україні й тим більше не вступатиме в війну", - наголосив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання про вступ України до НАТО рано чи пізно випливе. Однак Північноатлантичний альянс має десять тисяч разів подумати, перш ніж розширюватися на схід.

Раніше в Єврокомісії закликали європолітиків більше критикувати Угорщину. Зокрема, через ставлення Будапешта до Росії та війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Угорщина Війна Росії проти України
NEWS
На Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору, - Генштаб
На Донбасі росіяни обмежують світло для цивільних, знищили електроопору, - Генштаб
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу