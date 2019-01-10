Орбан заявив, що буде протистояти Макрону

Фото: Віктор Орбан і Еммануель Макрон (voiceofeurope.com)

Орбан назвав Макрона лідером "імміграційних сил"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що буде протистояти президенту Франції Еммануелю Макрону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Орбан назвав Макрона лідером "імміграційних сил".

"У цьому немає нічого особистого, але справа майбутнього наших країн. Якщо в Європі відбудеться те, що він хоче стосовно міграції, це буде погано для Угорщини, тому я повинен з ним боротися", - заявив він.

Нагадаємо, після критики міністра з європейських справ уряду Франції Наталі Луазо щодо зовнішньої політики Будапешта, глава Міністерства іноземних справ (МЗС) Угорщини Петер Сійярто назвав це "викликом на дуель".

Відзначається, що в інтерв'ю, опублікованому в журналі L'Obs, Наталі Луазо сказала, що "історична битва повинна вестися проти Угорщини, тому що Угорщина знаходиться на неправильному шляху, і європейські радикали повинні бути зупинені". На її думку, верховенство права знаходиться в небезпеці в Угорщині.