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Орбан запропонував "трюк" для продовження транзиту газу РФ через Україну

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Угорщина веде переговори з Росією та Україною про збереження поставок російського газу через нашу країну. Це відбувається попри те, що імпорт газу з РФ тепер здійснюється трубопроводом "Турецький потік".

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми зараз пробуємо трюк... що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а буде вже належати покупцям. Таким чином, газ, який надходить в Україну, вже не буде російський, а буде угорським", - заявив він на брифінгу.

Орбан додав, що переговори тривають, і поки що незрозуміло, чи погодяться на це російський партнер і Україна, проте Угорщина не відмовиться від українського транзитного маршруту для поставок газу.

Позиція Зеленського щодо транзиту газу з РФ до Європи

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде качати російський газ у будь-якому вигляді. При цьому назвав єдиний можливий варіант, у якому випадку транзит газу через Україну можливий.

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Нафтогаз УкраїниРосійська ФедераціяУгорщинаВіктор ОрбанТранзит газу