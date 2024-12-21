Орбан запропонував "трюк" для продовження транзиту газу РФ через Україну

"Ми зараз пробуємо трюк... що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а буде вже належати покупцям. Таким чином, газ, який надходить в Україну, вже не буде російський, а буде угорським", - заявив він на брифінгу.

Орбан додав, що переговори тривають, і поки що незрозуміло, чи погодяться на це російський партнер і Україна, проте Угорщина не відмовиться від українського транзитного маршруту для поставок газу.