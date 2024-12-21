Орбан предложил "трюк" для продолжения транзита газа РФ через Украину

"Мы сейчас пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям. Таким образом, газ, который поступает в Украину, уже не будет российский, а будет венгерским", - заявил он на брифинге.

Орбан добавил, что переговоры продолжаются, и пока неясно, согласятся ли на это российский партнер и Украина, однако Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для поставок газа.