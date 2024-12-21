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Орбан предложил "трюк" для продолжения транзита газа РФ через Украину

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении поставок российского газа через нашу страну. Это происходит несмотря на то, что импорт газа из РФ теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток".

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы сейчас пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям. Таким образом, газ, который поступает в Украину, уже не будет российский, а будет венгерским", - заявил он на брифинге.

Орбан добавил, что переговоры продолжаются, и пока неясно, согласятся ли на это российский партнер и Украина, однако Венгрия не откажется от украинского транзитного маршрута для поставок газа.

Позиция Зеленского по транзиту газа из РФ в Европу

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет качать российский газ в любом виде. При этом назвал единственный возможный вариант, в каком случае транзит газа через Украину возможен.

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Нафтогаз УкраиныРоссийская ФедерацияВенгрияВиктор ОрбанТранзит газа