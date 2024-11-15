Орбан запропонував переглянути енергетичні санкції ЄС проти Росії
Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - заявив Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.
Орбан заявив, що американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські аналоги витрачають на газ та електроенергію, - недолік, який неможливо подолати іншими способами.
Після вторгнення Росії на Україну на початку 2022 року Орбан став затятим критиком санкцій ЄС проти Москви, а також фінансової та військової підтримки, яку блок надає Києву.
У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії, Угорщина отримує 80-85% свого газу з Росії, а 80% постачання сирої нафти також надходить від її колишнього комуністичного союзника.
Лідери Європейського Союзу під час свого неформального саміту минулого тижня підписали декларацію про конкурентоспроможність.
Угорщина є єдиною країною ЄС, яку українці вважають ворожою . Найгірше українці ставляться лише до Росії та інших її союзників - Ірану, Білорусі, Північної Кореї та Китаю.
Детальніше про Орбан читайте у матеріалі РБК-Україна " Допомагає Путіну і критикує Україну. Чим відомий прем'єр Угорщини Віктор Орбан ".