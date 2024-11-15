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Орбан запропонував переглянути енергетичні санкції ЄС проти Росії

Угорщина, П'ятниця 15 листопада 2024 10:31
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Орбан запропонував переглянути енергетичні санкції ЄС проти Росії Фото: Орбан запропонував зняти санкції зі свого друга Путіна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують високі ціни на енергоносії, що підриває економічну конкурентоспроможність блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ціни на енергоносії необхідно знизити у будь-який спосіб. Це означає, що санкції необхідно переглянути, оскільки за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", - заявив Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

Орбан заявив, що американські компанії платять чверть від суми, яку їхні європейські аналоги витрачають на газ та електроенергію, - недолік, який неможливо подолати іншими способами.

Після вторгнення Росії на Україну на початку 2022 року Орбан став затятим критиком санкцій ЄС проти Москви, а також фінансової та військової підтримки, яку блок надає Києву.

У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російської енергії, Угорщина отримує 80-85% свого газу з Росії, а 80% постачання сирої нафти також надходить від її колишнього комуністичного союзника.

Лідери Європейського Союзу під час свого неформального саміту минулого тижня підписали декларацію про конкурентоспроможність.

Угорщина є єдиною країною ЄС, яку українці вважають ворожою . Найгірше українці ставляться лише до Росії та інших її союзників - Ірану, Білорусі, Північної Кореї та Китаю.

Детальніше про Орбан читайте у матеріалі РБК-Україна " Допомагає Путіну і критикує Україну. Чим відомий прем'єр Угорщини Віктор Орбан ".

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Угорщина Санкції проти Росії
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