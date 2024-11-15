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Орбан предложил пересмотреть энергетические санкции ЕС против России

Венгрия, Пятница 15 ноября 2024 10:31
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Орбан предложил пересмотреть энергетические санкции ЕС против России Фото: Орбан предложил снять санкции со своего друга Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Цены на энергоносители необходимо снизить любыми способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, поскольку при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", - заявил Орбан в интервью венгерскому общественному радио

Орбан заявил, что американские компании платят четверть от суммы, которую их европейские аналоги тратят на газ и электроэнергию, - недостаток, который невозможно преодолеть другими способами.

После вторжения России на Украину в начале 2022 года Орбан стал ярым критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки, которую блок оказывает Киеву.

В то время как страны Западной Европы предприняли серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии, Венгрия получает 80-85% своего газа из России, а 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.

Лидеры Европейского Союза на своем неформальном саммите на прошлой неделе подписали декларацию о конкурентоспособности.

Венгрия является единственной страной ЕС, которую украинцы считают враждебной. Хуже украинцы относятся только к России и другим ее союзникам - Ирану, Беларуси, Северной Корее и Китаю.

Подробнее об Орбане читайте в материале РБК-Украина "Помогает Путину и критикует Украину. Чем известен премьер Венгрии Виктор Орбан".

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