Орбан предложил пересмотреть энергетические санкции ЕС против России
Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают высокие цены на энергоносители, что подрывает экономическую конкурентоспособность блока.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Цены на энергоносители необходимо снизить любыми способами. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, поскольку при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", - заявил Орбан в интервью венгерскому общественному радио
Орбан заявил, что американские компании платят четверть от суммы, которую их европейские аналоги тратят на газ и электроэнергию, - недостаток, который невозможно преодолеть другими способами.
После вторжения России на Украину в начале 2022 года Орбан стал ярым критиком санкций ЕС против Москвы, а также финансовой и военной поддержки, которую блок оказывает Киеву.
В то время как страны Западной Европы предприняли серьезные усилия, чтобы отказаться от российской энергии, Венгрия получает 80-85% своего газа из России, а 80% поставок сырой нефти также поступает от ее бывшего коммунистического союзника.
Лидеры Европейского Союза на своем неформальном саммите на прошлой неделе подписали декларацию о конкурентоспособности.
Венгрия является единственной страной ЕС, которую украинцы считают враждебной. Хуже украинцы относятся только к России и другим ее союзникам - Ирану, Беларуси, Северной Корее и Китаю.
Подробнее об Орбане читайте в материале РБК-Украина "Помогает Путину и критикует Украину. Чем известен премьер Венгрии Виктор Орбан".