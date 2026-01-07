Орбан залякує угорців Україною під час передвиборчої кампанії: навіщо йому це

Расто Кужель, виконавчий директор "Memo 98" (Словаччина) пояснив, що антиукраїнська риторика досі присутня в публічних заявах Віктора Орбана. Проте зараз вона значно втратила у своїй ефективності.

"Так, антиукраїнська риторика досі присутня в публічних заявах Віктора Орбана, однак сьогодні вона виглядає менш ефективною, ніж у минулому. Головна причина - погіршення економічної ситуації в Угорщині, яке дедалі більше витісняє зовнішньополітичні наративи", - пояснив він.

З економікою в Угорщині дійсно біда. За даними Євростату, у 2023 році угорські домогосподарства мали тільки 70% від середнього рівня купівельної спроможності в Євросоюзі. Загалом, Угорщина загрузла в стагнації. Своєю чергою, це вплинуло на освіті та охороні здоров'я.

"Хоча війна в Україні відіграла важливу роль у формуванні політичного наративу "Фідес", економічні труднощі, схоже, обмежують мобілізаційний потенціал образу зовнішнього "ворога", - додав Кужель.

З іншого боку, якщо Орбан вважатиме, що антиукраїнська риторика стане для нього вигідної, він знову може її посилити.