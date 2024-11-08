Орбан захотів перегляду підтримки України з боку ЄС після перемоги Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав переглянути підтримку України з боку Європейського союзу у світлі можливої зміни позиції США після перемоги Дональда Трампа на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Орбана, Європа не може фінансувати війну поодинці, а США можуть припинити підтримувати конфлікт.
"Американці припинять цю війну, насамперед вони не будуть її заохочувати", - зазначив Орбан, близький союзник Трампа, в інтерв'ю перед початком саміту лідерів ЄС в Угорщині.
Угорський прем'єр наголосив, що ситуація потребує адаптації.
"Європа не може фінансувати цю війну поодинці... Деякі все ще хочуть продовжувати спрямовувати величезні суми грошей на цю програну війну, але кількість тих, хто мовчить... і тих, хто обережно стверджує, що ми повинні пристосуватися до нової ситуації, зростає", - заявив він.
Орбан також закликав до негайного припинення вогню і мирних переговорів між Києвом і Москвою, що було рішуче відкинуто президентом України Володимиром Зеленським.
5 листопада у США відбулися президентські вибори. Основними претендентами на пост президента стали Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Цього ж дня західні політики звернулися з відкритим листом до європейських країн, попереджаючи про можливі зміни у політиці США у разі зміни лідера. У листі висловлено стурбованість тим, як результат виборів може вплинути на міжнародні відносини та глобальну політику.
6 листопада, виступаючи перед своїми прихильниками, Трамп заявив про свою перемогу та назвав себе новим президентом США.
Більш детальну інформацію про результати голосування можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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