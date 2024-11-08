Орбан захотел пересмотра поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа

По словам Орбана, Европа не может финансировать войну в одиночку, а США могут прекратить поддерживать конфликт.

"Американцы прекратят эту войну, прежде всего они не будут ее поощрять", - отметил Орбан, близкий союзник Трампа, в интервью перед началом саммита лидеров ЕС в Венгрии.

Венгерский премьер подчеркнул, что ситуация требует адаптации.

"Европа не может финансировать эту войну в одиночку... Некоторые все еще хотят продолжать направлять огромные суммы денег на эту проигранную войну, но число тех, кто молчит... и тех, кто осторожно утверждает, что мы должны приспособиться к новой ситуации, растет", - заявил он.

Орбан также призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам между Киевом и Москвой, что было решительно отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским.