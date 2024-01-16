Орбан вважає, що фіндопомога Україні від ЄС має бути окремою від бюджету блоку

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти ухвалення зміни бюджету Європейського союзу для виділення 50 мільярдів євро для України. Чиновник вважає, що фінансова підтримка країни не повинна "зашкодити" бюджету блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави угорського уряду на прес-конференції у вівторок, 16 січня, будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, що, на мою думку, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС", - сказав він.

Орбан підтвердив, що Угорщина проти виділення України макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 50 млрд євро.

"Віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед - це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - висловився угорський політик.

За словами Орбана, пропозиція Угорщини щодо створення механізму фінансової підтримки для України базується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу (ВНД).

"Якщо Брюссель це прийме, то буде допомога Україні, поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", - повторив він намір скористатися правом вето.

Питання виділення 50 млрд євро від ЄС для України

Нагадаємо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою, незважаючи на її агресію.

Будапешт неодноразово застосовував можливість вето, коли в Євросоюзі розглядали питання, які стосуються допомоги Україні. Зокрема, нещодавно Орбан заблокував ініціативу, яка передбачає 50 млрд євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб виділити Україні 50 млрд євро.

Додамо, нещодавно в Європейському парламенті зібрали необхідні 120 підписів під петицією про позбавлення прем'єра Угорщини Орбана права голосу в Раді ЄС.