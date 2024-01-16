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Орбан считает, что финпомощь Украине от ЕС должна быть отдельной от бюджета блока

Вторник 16 января 2024 17:21
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Орбан считает, что финпомощь Украине от ЕС должна быть отдельной от бюджета блока Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против принятия изменения бюджета Европейского союза для выделения 50 миллиардов евро для Украины. Чиновник считает, что финансовая поддержка страны не должна "вредить" бюджету блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы венгерского правительства на пресс-конференции во вторник, 16 января, любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.

"Если мы хотим помочь Украине, что, по моему мнению, мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС", - сказал он.

Орбан подтвердил, что Венгрия против выделения Украины макрофинансовой помощи от ЕС в размере 50 млрд. евро.

"Отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", - высказался венгерский политик.

По словам Орбана, предложение Венгрии о создании механизма финансовой поддержки для Украины базируется на распределении помощи на основе валового национального дохода (ВНД).

"Если Брюссель это примет, это будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", - повторил он намерение воспользоваться правом вето.

Вопрос выделения 50 млрд евро от ЕС для Украины

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Будапешт неоднократно применял возможность вето, когда в Евросоюзе рассматривали вопросы, которые касаются помощи Украине. В частности, недавно Орбан заблокировал инициативу, которая предусматривает 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.

Добавим, недавно в Европейском парламенте собрали необходимые 120 подписей под петицией о лишении премьера Венгрии Орбана права голоса в Совете ЕС.

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Венгрия Евросоюз Виктор Орбан
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