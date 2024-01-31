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Орбан зробив несподівану заяву про членство України в ЄС

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС "проштовхнуть відносно швидко" попри вето Угорщини. Будапешт не зможе створити для цього суттєву перешкоду.

Про це він заявив на закритому парламентському засіданні перед самітом Європейської ради навесні 2023 року, пише РБК-Україна з посиланням на Telex.

Telex, "

Україна та ЄС

8 листопада 2023 року Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами (Молдова та Грузія) на шляху приєднання до ЄС. Зокрема, ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України в Європейський союз.

14 грудня минулого року Європейська рада під час саміту в Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Як заявляв тоді прем'єр Угорщини Віктор Орбан, його країна не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів слід перенести на півроку.

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно було виконати 7 умов. Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

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