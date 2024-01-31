Орбан сделал неожиданное заявление о членстве Украины в ЕС

Как пишут журналисты, Орбан на этом заседании отметил, что, хоть и считает, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет поставить существенное препятствие для вступления украинцев в ЕС. Он сказал, что, несмотря на их возражения, "протолкнуть через нас членство Украины в ЕС" удастся сравнительно быстро".

Затем он обратился к тому, какие геополитические риски он видит в этом. Орбан заявил, как пишет издание, что с вступлением Украины внутри ЕС будет создан "центр силы", в котором США будут доминировать как в военном, так и в политическом, и экономическом планах.

По словам Орбана, которые цитирует Telex, "к этой северо-центрально-европейской зоне будут принадлежать три страны Балтии, Польша, Украина, которую Россия лишила части территории, и Румыния, несколько свободнее. Это страны, имеющие более тесные связи с США, чем Россия".

Украина и ЕС

8 ноября 2023 года Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутым Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) по пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявил тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.

Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".