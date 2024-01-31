Орбан сделал неожиданное заявление о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС "протолкнут относительно быстро", несмотря на вето Венгрии. Будапешт не сможет создать этому существенное препятствие.
Об этом он заявил на закрытом парламентском заседании перед саммитом Европейского совета весной 2023 года, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Как пишут журналисты, Орбан на этом заседании отметил, что, хоть и считает, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет поставить существенное препятствие для вступления украинцев в ЕС. Он сказал, что, несмотря на их возражения, "протолкнуть через нас членство Украины в ЕС" удастся сравнительно быстро".
Затем он обратился к тому, какие геополитические риски он видит в этом. Орбан заявил, как пишет издание, что с вступлением Украины внутри ЕС будет создан "центр силы", в котором США будут доминировать как в военном, так и в политическом, и экономическом планах.
По словам Орбана, которые цитирует Telex, "к этой северо-центрально-европейской зоне будут принадлежать три страны Балтии, Польша, Украина, которую Россия лишила части территории, и Румыния, несколько свободнее. Это страны, имеющие более тесные связи с США, чем Россия".
8 ноября 2023 года Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутым Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) по пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.
14 декабря прошлого года Европейский совет во время саммита в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Как заявил тогда премьер Венгрии Виктор Орбан, его страна не против вступления Украины в ЕС, но вопрос об открытии переговоров следует перенести на полгода.
Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий. Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".
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