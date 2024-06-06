Орбан висунув умову підтримки кандидатури Рютте на пост генсека НАТО

"Ми не можемо підтримати генерального секретаря НАТО, який виступає за обов’язковість участі всіх держав-членів у військових операціях за межами території альянсу. Ми хотіли б укласти угоду з майбутнім генсеком про це", - заявив Орбан.

Він зауважив, що умовою Угорщини буде відмова від участі в операціях НАТО проти росіян в Україні.

"Ми збережемо наше членство, але ми не хочемо брати участь у військових діях за межами території НАТО, ми повинні мати для цього можливість. Юридично ми все ще маємо, але очікуємо, що це буде проголошено", - пояснив прем'єр.