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Орбан висунув умову підтримки кандидатури Рютте на пост генсека НАТО

Угорщина, Четвер 06 червня 2024 17:51
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Орбан висунув умову підтримки кандидатури Рютте на пост генсека НАТО Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Угорщина може підтримати кандидатуру нідерландського прем'єр-міністра Марка Рютте на пост генсека НАТО, однак є умова.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mandiner.

"Ми не можемо підтримати генерального секретаря НАТО, який виступає за обов’язковість участі всіх держав-членів у військових операціях за межами території альянсу. Ми хотіли б укласти угоду з майбутнім генсеком про це", - заявив Орбан.

Він зауважив, що умовою Угорщини буде відмова від участі в операціях НАТО проти росіян в Україні.

"Ми збережемо наше членство, але ми не хочемо брати участь у військових діях за межами території НАТО, ми повинні мати для цього можливість. Юридично ми все ще маємо, але очікуємо, що це буде проголошено", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, що цього року членам Альянсу потрібно визначитися з новим генеральним секретарем НАТО.

ЗМІ раніше повідомляли, що 28 із 32 країн-членів НАТО підтримують кандидатуру Рютте. Однак згодом Рютте заручився підтримкою ще однієї країни.

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