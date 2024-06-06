Орбан выдвинул условие поддержки кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия может поддержать кандидатуру нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генсека НАТО, однако есть условие.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner .

"Мы не можем поддержать генерального секретаря НАТО, который выступает за обязательность участия всех государств-членов в военных операциях за пределами территории альянса. Мы бы хотели заключить соглашение с будущим генсеком об этом", - заявил Орбан.

Он отметил, что условием Венгрии станет отказ от участия в операциях НАТО против россиян в Украине.

"Мы сохраним наше членство, но мы не хотим участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО, мы должны иметь для этого возможность. Юридически у нас все еще есть, но ожидаем, что это будет провозглашено", - пояснил премьер.