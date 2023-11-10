Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве с Украиной. Это "четкая позиция" Венгрии по этому вопросу.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Националист Орбан, находящийся у власти с 2010 года, заявил, что спор между Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, приостановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства закона, никоим образом не может быть связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", - сказал Орбан.

При этом он добавил, что Брюссель "задолжал Венгрии деньги".

"Я хотел бы очень ясно дать понять, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом коммерческой сделки... Это не может быть связано с вопросом о средствах, которые Венгрия имеет право получить", - сказал он.

Лидеры стран ЕС должны в середине декабря принять решение о том, принимать ли рекомендацию Комиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве, как только он выполнит окончательные условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов блока, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие.

Экономический кризис в Венгрии

В этом году Орбан столкнулся с экономической стагнацией и растущим бюджетным дефицитом, поскольку страна преодолевает самые высокие в Европе темпы инфляции, которые в первом квартале превысили 25%. Инвесторы внимательно следят за переговорами Будапешта с Брюсселем по поводу фондов ЕС.

У Орбана было много ожесточенных стычек с ЕС и его исполнительным органом, Европейской комиссией, из-за ужесточения государственного контроля в Будапеште над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами, а также из-за закона, который ущемляет права ЛГБТ.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, в своем отчете 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Решение будет принято лидерами стран ЕС на саммите 14 декабря. Для начала переговоров требуется согласие всех лидеров.

Подробно о вступительных переговорах Украины в ЕС в материале РБК-Украина.

Отметим, Венгрия является единственной европейской страной, которую украинцы считают враждебной. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.