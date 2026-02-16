Орбан вирішив піти проти всієї Європи: Будапешт хоче допомогти Москві з нафтою

Угорщина офіційно звернулася до уряду Хорватії з проханням забезпечити транспортування російської нафти нафтопроводом Adria.

Спільний лист до Загреба надіслали глава угорського МЗС Петер Сійярто і міністр економіки Словаччини Деніса Сакова.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти в Угорщину і Словаччину через нафтопровід Adria, адже наш санкційний виняток дає змогу імпортувати російську нафту морем у разі перебоїв із трубопровідними поставками", - написав Сіярто.

За його словами, питання енергетичної безпеки не повинні ставати предметом ідеологічних суперечок.

Причини зміни маршруту

Транзит трубопроводом "Дружба", що проходить через територію України, було зупинено наприкінці минулого місяця на тлі масштабних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Для Будапешта цей маршрут залишається ключовим джерелом поставок, оскільки країна не має виходу до моря.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше неодноразово наголошував на необхідності збереження імпорту російських енергоресурсів.

За даними видання, енергетична тема може стати предметом обговорення під час його зустрічі з Марко Рубіо 16 лютого.

Підтримку позиції Будапешта висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що Україна використовує "Дружбу" як політичний інструмент. У Києві такі звинувачення відкидають.