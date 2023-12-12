Орбан відповів угорським меншинам щодо вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на прохання президента Угорського демократичного союзу України Ласло Зубанича підтримати на саміті ЄС початок переговорів про членство України в блоці.

Про це заявив керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хавасі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на KarpatHir .

"Перш за все, я хотів би запевнити вас, що угорський уряд зробить усе, що б захистити права угорської громади в Україні", - йдеться у відповіді Орбана.

На його думку, початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу наразі нібито несвоєчасний.

"Єврокомісія не змогла належним чином підготувати їх до грудневого засідання Європейської ради", - сказав Орбан.

Що ж Орбан запропонував закарпатським угорцям

Прем'єр Угорщини заявив, що використовуватиме пропозицію про те, що замість "юридично складного членства Європейський союз прагнутиме встановити стратегічне партнерство з Україною".

"Можу запевнити вас, що і в майбутньому ми продовжимо працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається", - завершив свій лист Віктор Орбан.

Позиції Угорщини щодо переговорів по вступу України до ЄС

Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто одразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Більше того, угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Вчора представники угорської та словацької національних спільнот Закарпатської області закликали главу Європейської ради Шарля Мішеля, прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо підтримати на саміті ЄС початок переговорів про членство України в блоці.

Більш докладно про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.