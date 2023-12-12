Орбан ответил венгерским меньшинствам о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на просьбу президента Венгерского демократического союза Украины Ласло Зубанича поддержать на саммите ЕС начало переговоров о членстве Украины в блоке.

Об этом заявил руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KarpatHir .

"Прежде всего, я хотел бы заверить вас, что венгерское правительство сделает все, что бы защитить права венгерской общины в Украине", - говорится в ответе Орбана.

По его мнению, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз пока якобы несвоевременное.

"Еврокомиссия не смогла должным образом подготовить их к декабрьскому заседанию Европейского совета", - сказал Орбан.

Что же Орбан предложил закарпатским венграм

Премьер Венгрии заявил, что будет использовать предложение о том, что вместо "юридически сложного членства Европейский союз будет стремиться установить стратегическое партнерство с Украиной".

"Могу заверить вас, что и в будущем мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община в Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", - завершил свое письмо Виктор Орбан.

Позиции Венгрии по переговорам по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября Европейская комиссия в отчете рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сразу заявил, что его страна выступает против открытия диалога.

При этом Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите. Более того, венгерский премьер угрожает заблокировать решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

Вчера представители венгерского и словацкого национальных сообществ Закарпатской области призвали главу Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо поддержать на саммите ЕС начало переговоров о членстве Украины в блоке.

Более подробно о том, почему Венгрия блокирует начало вступительных переговоров Украины с ЕС - в материале РБК-Украина.